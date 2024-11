Mercato : Ça se bouscule pour ce phénomène, le PSG est prévenu

Alexis Brunet

Vu sa position actuelle en Ligue des champions, le PSG pourrait bien tenter un coup lors du mercato hivernal. Les dirigeants aimeraient apporter un plus en attaque et le nom de Geovany Quenda est souvent cité. Le Portugais n’a que 17 ans, mais il affole les plus grands clubs d’Europe et certains ont d’ailleurs déjà pris rendez-vous avec son agent.

Actuellement, si l’on suit le classement, le PSG est éliminé de la Ligue des champions. Le club de la capitale pointe actuellement à la 25ème position, qui ne permet même pas de disputer les barrages. Les Parisiens ont donc trois matches pour une folle remontée et le mercato pourrait bien les aider.

Le PSG pense à Geovany Quenda

Lors de chacune de ses sorties en Ligue des champions, le PSG a eu beaucoup de mal à faire la différence offensivement. Pour le moment, en cinq rencontres de C1 disputées, aucun attaquant parisien n’a trouvé la faille. Une statistique percutante qui pousse les dirigeants parisiens à trouver une solution sur le marché des transferts. Selon de nombreuses sources, le champion de France aurait notamment des vues sur Geovany Quenda, le joueur du Sporting Lisbonne, qui pourrait apporter un peu de concurrence à Bradley Barcola.

Plusieurs rendez-vous prévus pour Quenda

Le PSG n’est toutefois pas le seul à avoir été marqué par Geovany Quenda. Selon les informations de TEAMTALK, le Portugais est suivi par de nombreux clubs européens. Son agent, Jorge Mendes, aurait même des rendez-vous de prévus avec Liverpool, Manchester City ou bien le RB Leipzig. Toutefois, le champion de France aurait un atout dans sa manche dans ce dossier, grâce à un certain Luis Campos.