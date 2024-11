Mercato : Un international brésilien prêt à rejoindre l’OM, la déclaration cash

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM a réalisé un très gros mercato afin d’offrir un effectif compétitif à Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais ont toutefois raté certains coups, dont un menant à un international brésilien. En effet, Andreas Pereira a affirmé avoir discuté avec Marseille, mais malheureusement pour les supporters du club phocéen, les négociations n’ont pas abouti.

L’OM fait partie des clubs de Ligue 1 ayant le plus recruté lors du dernier mercato estival. Les dirigeants marseillais ont changé beaucoup de choses avec l’arrivée de Roberto De Zerbi comme entraîneur. Pablo Longoria n’a pas hésité à mettre la main au portefeuille comme pour Mason Greenwood, mais il a également réussi de jolis coups, avec notamment l’arrivée d’Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat.

Andreas Pereira aurait pu rejoindre l’OM

Adrien Rabiot a donc rejoint l’OM, mais ce n’est pas le cas d’Andreas Pereira. Pourtant, l’international brésilien aurait pu atterrir à Marseille l’été dernier. Le joueur de Fulham a révélé au média Premier League Brasil qu’il y avait eu des discussions avec le club phocéen. « À l’étranger, une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêt (d’autres clubs). »

Pereira est peu en réussite avec Fulham

Andreas Pereira évolue donc toujours à Fulham et il est peu en réussite depuis le début de saison. En douze matches de Premier League, le Brésilien n’a trouvé le chemin des filets qu’à une reprise, pour un total de 904 minutes de jeu. Des statistiques peu flatteuses qui ne devraient probablement pas pousser les dirigeants de l’OM à revenir à la charge prochainement pour le milieu de terrain, à moins que Roberto De Zerbi ait une furieuse envie d’avoir sous ses ordres l’ancien joueur de Manchester United. Affaire à suivre...