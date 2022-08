Foot - Mercato - FC Nantes

Ça chauffe au FC Nantes, un énorme coup de tonnerre en vue ?

Publié le 28 août 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato du FC Nantes peine à se décanter, Antoine Kombouaré n'a pas manqué d'afficher sa colère, au point de mettre la pression sur son président, Waldemar Kita. La pression monte chez les Canaris où l'avenir du Kanak pourrait bien être remis en cause après une très belle saison.

Vainqueur de la Coupe de France et auteur d'une belle saison, le FC Nantes a redressé la barre sous les ordres d'Antoine Kombouaré après avoir flirté avec la relégation en Ligue 2. Mais tout se passait probablement trop bien et les premières tensions entre le Kanak et sa direction sont apparues. Et comme souvent avec Waldemar Kita, cela concerne le mercato. Et pour cause, jusque-là, les Canaris n'ont attiré que trois joueurs à savoir Moussa Sissoko, arrivé en provenance de Watford pour environ 2M€, tandis que Mostafa Mohamed et Evann Guessand ont été prêtés respectivement par Galatasaray et l'OGC Nice. Et compte tenu des premiers résultats du FC Nantes, qui a concédé deux nuls contre Angers (0-0) et le LOSC (1-1) puis une défaite face à l'OM (1-2), cela ne semble pas suffisant. Et Antoine Kombouaré n'a pas manqué de faire passer le message.

«Le jour où je ne déciderai plus du sportif, je ne serai plus là»

« On va travailler pour avoir des renforts, c'est là où le problème se pose. Il faut des renforts pour aider les joueurs qui sont là à travailler pour avoir des résultats, explique le coach nantais, espérant avoir au moins quatre renforts avant la fin du mois. Ici, c'est comme ça qu'ils travaillent. Il y a des dossiers chez moi qui ne passent pas et chez eux non plus, donc je bloque tout, j'attends d'avoir des renforts, mais des vrais renforts, au moins quatre joueurs. Ici ça s'accélère toujours en fin de mercato, il faut juste faire attention de ne pas se tromper sur les choix au dernier moment. C'est vrai que cette période de mercato est souvent un peu compliquée car on n'est pas d'accord sur les profils, on n'est jamais d'accord. Et on est là pour travailler pour le bien du club. Il faut que les joueurs qu'on recrute soient de vrais renforts, et que moi, l'entraîneur, je sois d’accord. Il n’y aura pas un joueur qui viendra ici sans que j’ai donné mon accord. Sinon il s’entraînera sur la route de l’autre côté. Le jour où je ne déciderai plus du sportif, je ne serai plus là », assurait-il en conférence de presse, mettant clairement la pression sur sa direction. Antoine Kombouaré digère notamment très mal la gestion du cas Blas.

Kombouaré enrage pour Blas

Longtemps annoncé dans le viseur du LOSC, Ludovic Blas devrait finalement prolonger au FC Nantes, mais sera absent contre Toulouse. Ce qui agace Antoine Kombouaré : « C'est une situation très mal gérée. Si la direction ne gère pas bien cette situation, on en est là, maintenant il faut trouver la solution, montrer que sans Ludo, on est capables de gagner. Ça va donner aussi la valeur du groupe. J'ai vu ce (vendredi) matin un conseil des sages (Lafont, Chirivella, Girotto, Simon et Pallois, Sissoko étant en reprise), j'ai réuni tout le groupe pour leur expliquer que ce qu'on vit, on le vit à tous les mercatos. Après, Ludo ne souhaite pas jouer, mais il n'est pas encore parti. Il peut partir comme il peut rester là. Après, plein de joueurs ont décidé (de partir) et ne sont pas partis. Ça peut être embêtant début septembre, et puis je ne sais pas, peut-être que le week-end suivant, il est avec nous et prêt à jouer . »

Nouvelles tensions avec Karamoh ?

Et alors que la situation pourrait s'apaiser compte tenu du fait que Ludovic Blas va finalement rester au FC Nantes, un autre cas pour engendrer un clash. En effet, comme révélé par le10sport.com, la priorité d'Antoine Kombouaré se nomme Yann Karamoh dont le contrat à Parme s'achève en juin 2023. Mais le profil de l'ailier de 24 ans ne ferait pas l'unanimité au sein de la direction du FC Nantes. Et que se passera-t-il si les dirigeants des Canaris s'opposent aux souhaits d'Antoine Kombouaré ? Le Kanak a clairement mis la pression. La fin du mercato s'annonce donc brûlante chez les Canaris.