Mercato : C'est terminé pour Zidane !

Malgré l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro contre l'Espagne mardi soir (1-2), Didier Deschamps a été confirmé dans ses fonctions au moins jusqu'en 2026, date à laquelle expire son contrat. Par conséquent, cela semble encore éloigner un peu Zinedine Zidane du poste de sélectionneur des Bleus.

Après avoir éliminé la Belgique et le Portugal, l'équipe de France avait rendez-vous avec l'Espagne en demi-finale de l'Euro. Mais cette fois-ci, ce n'est pas passé. La Roja s'est effectivement imposée 2 buts à 1 malgré l'ouverture du score de Randal Kolo Muani. Suffisant pour remettre en cause le poste de Didier Deschamps ? Philippe Diallo a lâché sa réponse.

Diallo assure que Deschamps va honorer son contrat

« Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction », a expliqué le président de la FFF dans une interview accordée à L'EQUIPE.

Nouveau coup dur pour Zidane

Par conséquent, il faudra encore attendre pour le retour de Zinedine Zidane sur un banc. Toujours sans fonction depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 des Bleus est attendu par de nombreux fans français qui rêvent de le voir débarquer à la place de Didier Deschamps. Mais comme attendu, l'actuel sélectionneur devrait honorer son contrat qui court jusqu'à la Coupe du monde 2026. Cela fera donc 14 ans au poste de sélectionneur. Après cela, il sera peut-être sa place à Zinedine Zidane. Mais pour cela, il faudra donc attendre encore au moins deux ans.