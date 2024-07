Mercato : C’est annoncé, Benzema accueille un joueur de Deschamps !

La rédaction

Le mercato estival bat son plein, et l’Arabie saoudite tente également de tirer son épingle du jeu. Forts de leur puissance financière, les clubs de Saudi Pro League offrent de véritables ponts d’or à des joueurs évoluant en Europe. Cette fois-ci, c’est Moussa Diaby qui devrait rallier le pays du Golfe, et plus précisément Al-Ittihad.

Pour la seconde année consécutive, l’Arabie saoudite tente d’attirer des joueurs des meilleurs championnats européens. Après avoir accueilli dans ses rangs Karim Benzema et N’Golo Kanté, Al-Ittihad semble avoir jeté son dévolu sur Moussa Diaby. L’attaquant d’Aston Villa serait tout proche de l’écurie de Saudi Pro League.

Un accord tout proche pour Moussa Diaby

D’après les informations de Loïc Tanzi, Moussa Diaby serait tout proche de rejoindre Al-Ittihad. Le journaliste de L’ÉQUIPE affirme que seuls quelques détails restent à régler avant de pouvoir officiellement annoncer l’arrivée du joueur de 25 ans.

Une première offre de 55M€ refusée

Ce vendredi, Loïc Tanzi annonçait qu’Aston Villa et Al-Ittihad n’étaient pas encore parvenus à trouver un accord pour Moussa Diaby. Une offre de 55M€ aurait été formulée par le club arabe, déclinée par les Villans. Une offre supérieure aurait été proposée un lors d’une seconde tentative. Reste désormais à voir quel est le montant que la formation saoudienne aura à débourser pour s’offrir les services du Français.