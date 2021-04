Foot - Mercato

Mercato : Une pépite du Borussia Dortmund bientôt prolongée ?

Publié le 26 avril 2021 à 9h50 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2021 à 9h53

Même si certains clubs ont manifesté leur intérêt, Jude Bellingham aurait prévu de rester au Borussia Dortmund. L’Anglais serait en passe de voir son contrat se prolonger, le pensionnaire de Bundesliga étant satisfait des prestations du joueur de 17 ans depuis son arrivée.