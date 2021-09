Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Bordeaux passe à l'action pour M’Baye Niang !

Publié le 12 septembre 2021 à 15h50 par La rédaction

Mis de côté par Bruno Génésio à Rennes, M’Baye Niang serait suivi par les Girondins de Bordeaux. L’attaquant du club breton pourrait être libéré de son contrat.