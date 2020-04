Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Neuer va prendre une grande décision pour son avenir !

Publié le 6 avril 2020 à 20h27 par La rédaction

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2021, Manuel Neuer voudrait prolonger jusqu’en 2025, contre le gré de sa direction. Le gardien du club bavarois pourrait ainsi décider de plier bagage si l'offre de son club ne lui apportait pas satisfaction. Explications.