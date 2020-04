Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros revirement de situation attendu cet été pour Neymar ?

Publié le 6 avril 2020 à 18h15 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone cet été, Neymar pourrait finalement se résoudre à prolonger son contrat avec le PSG. Explications.

Cet été, Neymar fera une nouvelle fois parler de lui. En réalité, en Catalogne, le feuilleton Neymar est déjà reparti. En effet, il fait régulièrement la Une des médias espagnols et semble désormais être la grande priorité du FC Barcelone en vue d'un transfert cet été, au même titre que Lautaro Martinez. Antoine Griezmann pourrait même être inclus dans le deal. Toutefois, les finances du club blaugrana ne semble pas au beau fixe, et l'entourage du numéro 10 du PSG a récemment démenti les contacts avec le Barça.

Neymar pourrait se résigner à prolonger s'il ne signe pas au Barça cet été