Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le fair-play financier pourrait aider Leonardo avec Aouar !

Publié le 6 avril 2020 à 16h45 par A.M.

Alors que le PSG souhaite attirer Houssem Aouar l'été prochain, le club de la capitale se retrouve toutefois face à la menace de la Juventus et de Manchester City dans ce dossier. Mais la sanction infligée par l'UEFA aux Citizens pourrait tout changer

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le Paris Saint-Germain souhaite recruter Houssem Aouar cet été. Nasser Al-Khelaïfi apprécie grande le profil du milieu de terrain de l'OL et en a fait l'une de ses priorités en vue du futur mercato estival. Fidèle à sa stratégie, Jean-Michel Aulas pourrait accorder un bon de sortie au joueur formé à Lyon, mais pas à n'importe quel prix. L'absence de qualification pour la Ligue des Champions qui se profile pourrait d'ailleurs pousser encore un peu plus Houssem Aouar au départ. Une aubaine pour le PSG qui souhaite densifier son entrejeu, secteur dans lequel Leonardo a activé de nombreuses pistes dont celle menant au milieu de terrain rhodanien. Mais il va falloir faire face à une énorme concurrence dans ce dossier.

Manchester City en difficulté pour Aouar