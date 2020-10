Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Les premiers mots de Choupo-Moting après son transfert !

Publié le 5 octobre 2020 à 16h19 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 16h20

Après deux saisons passées au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting a rejoint le Bayern Munich libre de tout contrat. Une opération qui a le don de rendre heureux l’international camerounais.