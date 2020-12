Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : L'avenir de Boateng totalement relancé ?

Publié le 10 décembre 2020 à 10h33 par La rédaction mis à jour le 10 décembre 2020 à 10h36

Alors que le Bayern Munich semblait avoir pris une décision catégorique concernant l'avenir de Jérôme Boateng, en fin de contrat en 2021, les dirigeants bavarois pourraient revenir sur leur décision au cours des prochains mois.