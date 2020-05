Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Flick prend position pour l’avenir de Boateng !

Publié le 22 mai 2020 à 20h20 par J.-G.D.

Interrogé sur l'avenir de Jerome Boateng, Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern Munich, assure que son défenseur sera le seul décisionnaire concernant la suite de son aventure en Bavière.