Foot - Mercato - Bayern

Mercato - Bayern : Jürgen Klopp connait déjà le prix pour Kingsley Coman !

Publié le 10 juillet 2021 à 22h40 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Kingsley Coman pourrait quitter le Bayern et rejoindre Liverpool dès cet été. Alors que le club bavarois réclamerait environ 90M€ pour son transfert, l'ancien attaquant du PSG voudrait parapher un contrat de près de 10M€ annuels en cas de départ chez les Reds.