Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi répond à ce crack pour son avenir !

Publié le 30 avril 2022 à 21h30 par La rédaction

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Riqui Puig pourrait avoir sa chance durant les prochaines rencontres, comme l’a expliqué Xavi.

Présenté depuis plusieurs années comme l’un des cracks du FC Barcelone, Riqui Puig n’a jamais réussi à totalement faire son trou chez les Blaugrana , lui qui n’a connu que 14 apparitions cette saison, pour seulement 2 titularisations. Pour Ibai Llanos, le milieu de terrain est revenu sur son faible temps de jeu, mais ne semble pas vouloir partir pour autant : « Cette saison a été compliquée pour moi. Je comprends si Xavi fait jouer d’autres joueurs avant moi. C’est dur car ils font un travail exceptionnel. Mais je continue de travailler dur à l’entraînement pour voir si je peux avoir une opportunité. (…) Barcelone est ma ville. Barcelone est mon club. Mes amis et ma famille sont là. Je veux réussir ici » . Toutefois, lors des prochains matchs, Xavi devra composer avec les blessures de Sergi Roberto, Pedri, et Nico Gonzalez, et pourrait bien faire appel au joueur de 22 ans.

« Riqui Puig a plus de chances d'obtenir plus de minutes »