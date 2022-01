Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi met la pression sur Laporta pour ces deux dossiers cruciaux !

Publié le 8 janvier 2022 à 1h30 par P.L.

Souhaitant faire confiance aux jeunes, le FC Barcelone aimerait blinder Gavi et Nico Gonzalez et les inclure officiellement dans l'effectif professionnel. Xavi a d'ailleurs mis la pression sur Joan Laporta concernant ces deux joueurs.

Traversant une période délicate, notamment sur le plan économique, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts pour retrouver les sommets. Mais le club culé compte également sur son centre de formation. Cette saison, de nombreux jeunes joueurs ont eu leur chance avec la formation catalane. Outre Ansu Fati, Pedri ou encore Ronald Araujo, le Barça a également accordé sa confiance à Gavi et Nico Gonzalez. Les deux joueurs réalisent de bonnes prestations avec les Blaugrana et Xavi compte sur eux à l’avenir. L’entraîneur du FC Barcelone a donc mis la pression à Joan Laporta concernant ces deux jeunes milieux de terrain, qu'il souhaite voir officiellement en équipe première.

« Il serait important de les avoir dans l'équipe première, mais nous devons tenir compte de la limite salariale »