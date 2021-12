Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi lâche ses vérités sur la situation de cette pépite !

Publié le 21 décembre 2021 à 0h00 par Th.B.

Ne semblant pas entrer dans les plans de Xavi Hernandez, Sergiño Dest est annoncé sur le départ. Cependant, l’entraîneur du FC Barcelone a tenu à rassurer l’Américain qui est au coeur des rumeurs de transfert.

Depuis les premiers pas de Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone le 20 novembre dernier lors de la victoire du Barça face à l’Espanyol (1-0), Sergiño Dest n’a disputé que quatre rencontres toutes compétitions confondues avec le club culé pour une seulement effectuée dans son intégralité. Entre l’infirmerie et le banc de touche, le latéral droit américain de 21 ans ne traverse pas sa meilleure période au FC Barcelone et pourrait même être poussé vers la sortie lors du mercato hivernal. La cause ? Le président Joan Laporta compterait dégraisser l’effectif de Xavi Hernandez et l’entraîneur culé ne semblerait pas compter sur Dest selon la presse ibérique. Mais la raison est purement physique selon Xavi.

« Son problème est physique, sinon nous l'aurions utilisé davantage »