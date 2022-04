Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi interpelle une star du vestiaire pour son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 4h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Sergio Busquets (33 ans) a récemment évoqué son avenir, et Xavi espère bien pouvoir conserver l'international espagnol encore plusieurs années.

Formé au FC Barcelone, Sergio Busquets a récemment annoncé qu'il ne se voyait pas évoluer dans un autre club européen alors que son contrat s'achève en juin 2023. « Je ne jouerai pas pour un autre club en Europe autre que le Barça. Et oui, je me vois terminer ma carrière par une aventure sur un autre continent. L'an prochain, après la Coupe du monde, j'analyserai comment je serai et déciderai », confiait-il à RAC1 . Une bonne nouvelle pour Xavi qui compte sur son milieu de terrain.

Xavi espère conserver Busquets