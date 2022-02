Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi décidera du sort de ce crack à 35M€ !

Publié le 15 février 2022 à 12h00 par La rédaction

Décrit comme un crack au Brésil, Angelo pourrait avoir l’opportunité de signer au FC Barcelone qui a une exclusivité auprès de Santos. C’est Xavi qui décidera de l’incorporer ou non dans son effectif.

Depuis 2013 et l’arrivée de Neymar, le FC Barcelone est assez discret sur le marché brésilien. Pourtant, le club culé s’est remis d’accord avec Santos pour bénéficier d’une exclusivité sur certains de ses joueurs. C’est notamment le cas avec Kaiky et Angelo. Le second semble être le plus à même de succéder à Neymar. Dans son jeu, Angelo a des caractéristiques similaires. Mais un prix moindre…

Xavi, le maître du jeu