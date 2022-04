Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi envoie un message fort à Ronald Koeman !

Publié le 30 avril 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

Plusieurs mois plus tard, Ronald Koeman n'a pas encore vraiment digéré son licenciement du FC Barcelone comme il l'a révélé ce jeudi. Xavi a donc tenu à apporter une réponse plutôt positive au technicien qui va retrouver la sélection néerlandaise après le Mondial au Qatar.

Au début de la saison, le FC Barcelone affichait des résultats catastrophiques. Lors de la trêve hivernale, le club catalan pointait à la 9e place de La Liga. La direction blaugrana n’a donc pas eu d’autres choix que de se séparer de Ronald Koeman afin de redresser la barre. Pour remplacer le Néerlandais, le FC Barcelone s’est attaché les services de Xavi. Plusieurs mois plus tard, Ronald Koeman a donc vidé son sac concernant son licenciement ce jeudi. Xavi, lui, a tenu à remercier le Néerlandais pour les services qu’il a rendu au FC Barcelone.

« J'ai le plus grand respect pour Ronald pour le travail et les efforts qu'il a fournis »