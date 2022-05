Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tenté un énorme coup avant Aubameyang !

Publié le 8 mai 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

A la recherche d’un buteur cet hiver, le FC Barcelone a récupéré Pierre-Emerick Aubameyang. Mais d’autres pistes auraient été explorées auparavant par les Blaugrana.

Le FC Barcelone a vu juste en récupérant Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé libre d’Arsenal, le Gabonais a fait le plus grand bien au club catalan avec ses buts durant la seconde partie de saison. Toutefois, cet hiver, les choses auraient pu se passer différemment chez les Blaugrana. En effet, si Aubameyang a fini par rejoindre l’effectif de Xavi, il n’aurait pas été la première option. Et durant le mois de janvier, le Barça aurait notamment pensé à faire revenir un certain Luis Suarez.

Une opération impossible