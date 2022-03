Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a le champ libre pour ce renfort à 25M€ !

Publié le 21 mars 2022 à 22h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone lorgne Raphinha, le Bayern Munich serait prêt à laisser le champ libre au club culé dans ce dossier.

Grâce à son mercato estival, le FC Barcelone enchaîne les bons résultats et est allé infliger une correction au Real Madrid (4-0) ce dimanche. Avec Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi a fortement renforcé son secteur offensif, mais cela ne serait pas fini. À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le FC Barcelone espère de nouveau se montrer actif. La priorité de Joan Laporta se nomme Erling Haaland, mais Raphinha est également visé, alors qu’Ousmane Dembélé pourrait plier bagage à l’issue de la saison. Selon les récentes informations du journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone aurait déjà entamé des négociations avec l’agent de Raphinha, Deco, ancien joueur du club catalan. Et contrairement à ce qui a pu être indiqué dernièrement, la concurrence serait moins importante que prévu.

Le Bayern laisse le champ libre au Barça