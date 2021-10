Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà pourquoi Laporta a décidé de conserver Koeman !

Publié le 2 octobre 2021 à 23h30 par D.M.

Ce samedi, Joan Laporta a pris tout le monde de court en annonçant que Ronald Koeman allait conserver son poste d'entraîneur. Une décision, qui survient après une rencontre entre les deux hommes.

Fragilisé par une nouvelle défaite en Ligue des champions face au Benfica (3-0), Ronald Koeman ne se faisait guère d’illusions sur son avenir. « Le club ne m'a rien dit. J'ai découvert que le président était ici ce matin. Mais je ne lui ai pas parlé. Je sais déjà que beaucoup de choses ont fuité. C'est sûrement quelque chose qui est vrai » déclarait, ce vendredi, l’entraîneur du FC Barcelone. Mais ce samedi, Joan Laporta a surpris son monde en renouvelant sa confiance envers Koeman : « Ronald Koeman va rester car il mérite une certaine confiance, parce que c'est un vrai Barcelonais, il vit pour le Barça, c'est une référence. Il faut le dire, il a décidé de s'engager envers le Barça qui était dans une situation très compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel. » Mais pourquoi Joan Laporta a-t-il décidé de conserver le Néerlandais, alors qu’il aurait commencé à chercher son remplaçant sur le marché ?

Koeman a réussi à convaincre son président