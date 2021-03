Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un clash entre Laporta et Griezmann ?

Publié le 25 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que Joan Laporta songerait à vendre Antoine Griezmann afin de rééquilibrer les comptes, l’attaquant du FC Barcelone n’aurait nullement l’intention de faire ses valises lors du prochain mercato.

Depuis l’élection de Joan Laporta le 7 mars dernier au poste de président, plusieurs prolongations de contrat semblent se profiler. Celles de Lionel Messi, d’Ousmane Dembélé et d’Ilaix Moriba seraient sur le bureau de la nouvelle figure forte du Barça . Ce ne serait cependant pas le cas d’Antoine Griezmann. N’entrant pas dans les plans et dans la vision à long terme de Laporta, Griezmann pourrait être vendu cet été afin de renflouer les caisses du club blaugrana et surtout de se séparer du deuxième plus gros salaire du FC Barcelone. C’est du moins l’information qu’El Confidencial a communiqué mercredi. Un point de vue que le champion du monde ne partagerait pas du tout.

Laporta veut mettre fin à la collaboration, pas Griezmann