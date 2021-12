Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opportunité en or pour Xavi avec un protégé de Tuchel !

Publié le 2 décembre 2021 à 1h00 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel a fait en sorte de l’accompagner au mieux depuis sa nomination au poste d’entraîneur de Chelsea en janvier dernier, le manque de réalisme de Timo Werner agacerait le coach des Blues pour qui un départ ne serait plus impossible. Le FC Barcelone est prévenu.

En marge du prochain mercato hivernal, le FC Barcelone serait susceptible de se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts et spécialement sur le marché anglais. Du côté de Manchester City, Ferran Martinez semblerait être une piste chaude pour le Barça , au point que l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola se doive d’évoquer la question en conférence de presse. Et à Chelsea, le club culé aurait des vues sur deux stars de Thomas Tuchel d’après SPORT , à savoir Hakim Ziyech et Timo Werner. En ce qui concerne l’international allemand, le FC Barcelone pourrait bien disposer d’une chance dans les prochaines semaines.

Tuchel commencerait à perdre patience avec Werner à Chelsea !