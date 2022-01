Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle réunion cruciale est fixée pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 24 janvier 2022 à 18h30 par B.C.

Mis à l’écart par le FC Barcelone après l’échec des négociations pour sa prolongation, Ousmane Dembélé est toujours dans le flou pour son avenir. Alors que les relations entre les deux parties sont tendues, l’agent du Français devrait discuter dans les prochaines heures avec les dirigeants blaugrana pour tenter de régler une situation très complexe.

Alors que le FC Barcelone discute depuis plusieurs mois avec le clan Dembélé pour parvenir à un accord concernant une prolongation, ce dossier a pris un tournant radical la semaine dernière après l’annonce fracassante de Mateu Alemany, directeur du football barcelonais. Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé est ainsi poussé vers la sortie par le FC Barcelone, souhaitant obtenir une compensation financière en cas de départ de son attaquant et alléger sa masse salariale, condition primordiale pour permettre à Joan Laporta d’enregistrer d’autres recrues avant la fin du mercato hivernal. « Nous comprenons que la décision de Dembélé est de ne pas continuer et notre décision lui a été communiquée. On veut des joueurs engagés et on lui a dit qu'il doit quitter le club le plus rapidement possible », a annoncé Mateu Alemany sur Barça TV. Depuis, l’international français est donc mis de côté par Xavi, qui a campé sur ses positions ce dimanche après la victoire du club culé contre Alavés (1-0) : « Honnêtement, la situation est la même. Il n'a pas comparu ce matin parce qu'il n'allait pas bien. Mais il sait que la situation ne change pas. » Pour autant, la situation pourrait prochainement évoluer.

Nouvelles discussions à venir entre le Barça et le clan Dembélé