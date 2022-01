Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un candidat au rachat du club sort du silence !

Publié le 24 janvier 2022 à 17h30 par B.C.

Alors qu’il s'est déclaré candidat au rachat de l’AS Saint-Étienne, Olivier Markarian a pris la parole ce lundi pour délivrer un message aux supporters du club.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le processus de vente de l’ASSE traine en longueur, au grand dam des supporters stéphanois et des propriétaires du club. « Pour le moment, il n’y a personne. Malheureusement personne », regrettait en début d’année Roland Romeyer, président du directeur de l’AS Saint-Etienne, dans des propos accordés au Progrès . « Le problème, ce n’est absolument pas combien on va revendre nos parts. Je n’en fais pas une histoire d’argent. C’est un problème de succession. Ce qui est important c’est de trouver quelqu’un capable de pérenniser le club , expliquait-il. J’ai eu des réunions avec des candidats à Saint-Etienne, à Paris, en Suisse… Mais quand c’est le moment de tout mettre sur la table et de fournir les éléments tangibles à KPMG, personne ne l’a fait. Actuellement, personne n’a rempli toutes les cases. » Pourtant, plusieurs candidats se sont déclarés intéressés par le rachat de l’ASSE, à l’instar d'Olivier Markarian, ancien patron de Markal et porteur d’un projet local. Ce dernier a d’ailleurs tenu à adresser un message aux supporters stéphanois, tout en restant très évasif sur ses plans avec le club du Forez.

« Je respecte trop l'institution pour en dévoiler plus pour l’instant »

Alors que l’AS Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1, reste en grand danger, Olivier Markarian a envoyé ses voeux aux supporters stéphanois sur Twitter , message dans lequel le candidat au rachat du club explique ne pas vouloir en dire davantage sur son projet. « Beaucoup d'entre vous m'ont écrit ces dernières semaines et beaucoup m'ont directement sollicité pour que je m'exprime sur le projet de rachat. Je respecte trop l'institution pour en dévoiler plus pour l’instant. Aujourd'hui, je suis, comme vous tous, très peiné de voir notre club dans une telle situation sportive. Toutefois, je soutiendrai l'équipe jusqu'à la dernière journée de championnat, pour que le maintien soit une réalité au soir de la 38eme journée. Je n'ai jamais baissé les bras face à l'adversité. Ce n’est certainement pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est pour cela que j'appelle tous les amoureux des Verts à rester solidaires et unis, pour permettre au club de sauver sa place en L1. C'est le plus important jusqu'à la fin du championnat. Mon engagement pour le club reste donc entier car je suis, et resterai à tout jamais, un fidèle supporter de l'AS Saint-Etienne. »