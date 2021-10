Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Liga recale sèchement Joan Laporta !

Publié le 16 octobre 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone cherche à se renforcer au milieu de terrain, Carlos Soler s'est prononcé sur une possible venue chez les Blaugrana.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone devrait dans l’idéal se renforcer dans chaque secteur de jeu. C’est notamment le cas du milieu de terrain, même si les performances réalisées par les jeunes Pedri et Gavi ont le mérite de donner un coup de fraicheur à l’entrejeu catalan. Ainsi, alors que le Barça affrontera le Valence CF ce dimanche en Liga, la question a été posée à Carlos Soler de savoir s’il dirait oui ou non à une arrivée chez les Blaugrana , lui qui réalise de très belles performances avec les pensionnaires du stade Mestalla et dont le profil collerait au jeu que veut pratiquer le FC Barcelone.

« Je ne dis pas que j'aimerais jouer pour Barcelone »