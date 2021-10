Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman met les choses au clair sur sa situation !

Publié le 16 octobre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 16 octobre 2021 à 13h34

Alors qu’il a été consolidé par Joan Laporta juste avant la trêve internationale, Ronald Koeman a malgré tout été invité à faire un point sur son avenir ce samedi en conférence de presse à la veille du match du FC Barcelone contre le Valence CF.

La trêve internationale est terminée et Ronald Koeman est toujours l’entraîneur du FC Barcelone. Cela n’était pourtant pas gagné dans la mesure où il a longtemps été annoncé que la direction présidée par Joan Laporta profiterait de cette période pour limoger l’entraîneur néerlandais à environ huit mois de la fin de son contrat signé il y a un peu plus d’un an. Seulement voilà, après que les pistes Xavi, Roberto Martinez ou encore Antonio Conte soient sorties dans la presse, le Barça a finalement fait volte-face en prenant la décision de conserver Ronald Koeman. C’est Joan Laporta lui-même qui avait annoncé la chose à la presse en marge de la rencontre du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid (défaite 2-0 des Barcelonais) juste avant la trêve, le président élu en mars dernier affirmant alors tout son soutien à son entraineur.

« Le président m'a défendu et soutenu »