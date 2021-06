Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision fracassante a été prise pour l’avenir du Barça !

Publié le 21 juin 2021 à 8h30 par La rédaction

Depuis plusieurs années, le Barça fait face à de grosses largesses économiques. Pour contrer l’énorme dette du club, les socios ont approuvé le prêt d’environ 500M€ demandé par le conseil d’administration.

Largué financièrement, le Barça fait comme il peut pour débuter son mercato. Et avec déjà quatre recrues dont trois gratuites, les Catalans sont économes. Mais ce n’est pas forcément un choix… Pour rappel, le club a une dette de 1,173Md€. Une situation économique catastrophique que Joan Laporta devrait absolument régler au plus vite.

« Ce prêt est nécessaire pour le club »