Mercato - Barcelone : Un ultime détail à régler pour Lionel Messi ?

Publié le 24 juin 2021 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait sur le point de prolonger avec le FC Barcelone. En effet, il ne resterait que quelques détails à régler avant que La Pulga ne signe son nouveau bail avec le Barça.

Alors que Lionel Messi sera libre de tout contrat le 30 juin, Joan Laporta doit agir très vite pour le conserver. Et il semblerait que le nouveau président du Barça soit en très bonne posture pour prolonger son numéro 10 et capitaine. « Le sentiment autour de Lionel Messi et autour de Barcelone aussi est que Leo prolongera son contrat avec le Barça pour les deux prochaines années jusqu'en 2023. L'accord est presque prêt » , a précisé Fabrizio Romano dans le Que Golazo podcast , avant d'ajouter que Joan Laporta s'est montré décisif dans le feuilleton Lionel Messi : « Avoir Joan Laporta dans le club était la clé pour rouvrir les négociations avec Leo, pour le convaincre de rester, car ce n'était pas si facile » .

Plus que des clauses à fixer pour Lionel Messi ?