Mercato - Barcelone : Un terrible scénario à prévoir pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 25 octobre 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait absolument convaincre Ousmane Dembélé de prolonger son contrat expirant en fin de saison, le club catalan craindrait néanmoins l’éventualité d’un départ libre de son attaquant français.

Du fait de ses qualités de dribbles et de vitesse, Ousmane Dembélé est un profil unique dans l’effectif du FC Barcelone. C'est pourquoi le Barça ambitionne de prolonger le contrat de l’international français, qui sera libre de rejoindre l’écurie de son choix le 30 juin prochain. En ce sens, des négociations devraient avoir lieu prochainement entre les différentes parties afin de trouver un terrain d’entente. Cependant, en attendant, une inquiétude serait bien présente au sein du FC Barcelone.

Le FC Barcelone sait qu’Ousmane Dembélé est un joueur très attrayant