Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retournement de situation possible pour l'avenir de Memphis ?

Publié le 7 septembre 2020 à 22h00 par B.C.

Alors que Ronald Koeman espère récupérer Memphis Depay au FC Barcelone, le transfert du Néerlandais serait encore loin d'être acté, d'autant que l'OL ne compte faire aucun cadeau dans ce dossier.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'OL, Memphis Depay suscite quelques convoitises sur le marché des transferts, d'autant que son club ne semble pas opposé à un départ comme l'illustre les dernières paroles de Rudi Garcia. Le FC Barcelone s'intéresserait de près à lui depuis l'arrivée de Ronald Koeman, mais le Néerlandais n'est pas seul sur le coup puisque le PSG et le Borussia Dortmund seraient aussi à l'affût. Ce lundi, RMC annonçait que l'Olympique Lyonnais verrait d'un très bon œil le départ de son capitaine, mais ces révélations auraient fait grincer des dents en interne.

L'OL finalement prêt à conserver Memphis ?