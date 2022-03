Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour retentissant à l'OL pour Samuel Umtiti ?

Publié le 15 mars 2022 à 22h10 par A.D.

En grande difficulté au FC Barcelone, Samuel Umtiti aurait compris qu'il était mieux pour lui de changer de club. Conscient de la situation, l'OL pourrait en profiter pour rapatrier son ancien défenseur central cet été.

Très performant sous les couleurs de l'OL, Samuel Umtiti a tapé dans l'oeil du FC Barcelone. A tel point que le club blaugrana a lâché environ 25M€ pour le recruter à l'été 2016. Toutefois, Samuel Umtiti ne devrait plus faire long feu au Barça, et ce, parce qu'il n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau et obtenir les bonnes grâces de ses coachs depuis sa grave blessure au genou en 2016. Ainsi, l'OL pourrait profiter de l'aubaine pour boucler son retour à l'été 2022.

Un rapatriement à l'OL toujours d'actualité pour Samuel Umtiti ?