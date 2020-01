Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme imbroglio dans ce dossier à 30M€ ?

Publié le 21 janvier 2020 à 0h30 par La rédaction

Désiré par le Milan AC, Dani Olmo ne devrait pas poser ses valises tout de suite en Lombardie. La faute notamment aux commissions demandées par son agent.

Dani Olmo fait l’objet de convoitises de la part du FC Barcelone et du Milan AC. Il faut dire que le le milieu de terrain espagnol réalise une très bonne saison du côté du Dinamo Zagreb. Estimé à 30M€, le milieu de 21 ans serait séduit par le projet milanais, mais pourrait rester en Croatie à cause des demandes de ses agents.

Des commissions demandées trop élevées