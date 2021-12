Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant XXL pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 12 décembre 2021 à 14h00 par T.M.

Visiblement de plus en plus proche du départ du FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait bien faire son grand retour en Allemagne.

Recruté pour près de 145M€ en 2017, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le FC Barcelone pour… 0€. Le Français arrive en effet au terme de son contrat avec les Blaugrana. Et malgré tous les efforts de Joan Laporta dont la priorité est de prolonger Dembélé, cela pourrait ne pas aboutir. De plus en plus, l’idée de voir partir librement le Français à la fin de la saison prend de l’ampleur. D’ailleurs, dès le 1er janvier, le clan Dembélé pourra négocier avec un autre club en vue d’une arrivée à l’été.

Dembélé à la place de Coman ?