Mercato - Barcelone : Un premier renfort de taille pour cet été bientôt bouclé par Xavi !

Publié le 23 février 2022 à 14h00 par B.C.

Présent sur la short-list de Xavi pour la saison prochaine, César Azpilicueta serait très proche de rejoindre le FC Barcelone une fois que son contrat avec Chelsea sera terminé.

Après un mercato hivernal très animé, marqué par les arrivées de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves et Adama Traoré, le FC Barcelone s’active déjà en vue de cet été. Alors que Joan Laporta s’est largement renforcé en attaque, c’est cette fois-ci le secteur défensif qui devrait être sujet à de nombreux changements, avec plusieurs pistes d’ores et déjà activées par le Barça. César Azpilicueta apparaît notamment comme l’une des priorités, lui qui sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Et visiblement, le latéral droit de Chelsea s’imagine déjà en Catalogne.

Azpilicueta en route vers le Barça