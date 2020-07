Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau renfort quasiment acté pour Quique Setien ?

Publié le 9 juillet 2020 à 6h30 par T.M.

Ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Eric Garcia, défenseur central de Manchester City, formé à La Masia. Et il semblerait qu’en coulisses, cela soit très avancé dans ce dossier.

Pour la saison prochaine, le FC Barcelone peut déjà compter sur le renfort de Miralem Pjanic. Toutefois, les Catalans ne compteraient pas s’arrêter là, visant notamment une arrivée de Lautaro Martinez dans le secteur offensif. Mais en défense, il y a également des besoins. Alors que Jean-Clair Todibo est placé sur les listes des départs et que Samuel Umtiti ne cesse d’être contrarié par son physique, le Barça pourrait avoir besoin de sang neuf derrière, notamment pour préparer également la succession de Gerard Piqué. Et pour cela, les Blaugrana pourraient se tourner vers un ancien de La Masia, aujourd'hui à Manchester City : Eric Garcia. Défenseur central de 19 ans, l’Espagnol avait quitté Barcelone pour les Citizens en 2017. Et alors qu’il commence à se faire une place dans l’effectif de Pep Guardiola, voilà qu’un retour au Camp Nou pourrait se profiler.

« Avec le joueur, tous les détails sont réglés »