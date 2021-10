Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup avec Klopp ? La réponse !

Publié le 28 octobre 2021 à 23h30 par La rédaction

Du côté de Barcelone, certaines informations annoncent que Joan Laporta rêve de Klopp et qu’il s’est renseigné sur son cas. Analyse.

Selon certains médias sportifs catalans, le président Laporta caresserait le rêve de faire venir Jurgen Klopp, sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2024. Laporta aurait pris des renseignements sur le dossier Klopp et aurait été informé qu’en l’état, le coach ne souhaitait pas quitter Liverpool. Que faut-il en penser ?

Un non-sens

Une nouvelle fois, tout cela semble s’inscrire dans la grande campagne médiatique de la direction du Barça. Comment en effet Jurgen Klopp pourrait être intéressé à l’idée de signer à Barcelone, aujourd’hui sans argent et sans perspective sportive solide ? Comment le club catalan pourrait de surcroit assumer son contrat, alors qu’il est en grande difficulté financière ? Comment, enfin, pourrait-il convaincre Liverpool de lâcher son coach, alors qu’il a encore plus de deux an de contrat ? Tout cela n’a aucune chance d’aboutir, et le président Laporta le sait pertinemment. En prenant position sur ce type de dossier (si ces informations sont exactes), il est probable qu’il souhaite surtout entretenir l’illusion que le FC Barcelone joue encore dans la cour des grands.