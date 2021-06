Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 60M€ pourrait se compliquer pour Joan Laporta !

Publié le 10 juin 2021 à 23h30 par B.C.

Dans le viseur du Barça et du Real Madrid, Fabian Ruiz pourrait quitter l’Italie cet été. Cependant, le Napoli a bien l’intention d’attendre la fin de l’Euro avant d'envisager des négociations afin de voir sa cote grimper durant le tournoi.

Auteur de bonnes performances du côté du Napoli, Fabian Ruiz pourrait regagner l’Espagne durant le mercato estival. En effet, le directeur d’ OK Diario Eduardo Inda a révélé cette semaine sur le plateau d’ El Chiringuito que Carlo Ancelotti souhaitait récupérer son ancien joueur au Real Madrid, et il ne serait pas le seul sous le charme du milieu de terrain. Au sein du FC Barcelone, le profil de Fabian Ruiz serait également très apprécié, et la Gazzetta dello Sport évoque même ce jeudi une approche concrète du club culé pour l’international espagnol, estimé à 60M€. Mais le Napoli n’a pas l’intention de lâcher facilement son joueur.

Napoli veut attendre la fin de l’Euro pour Fabian Ruiz