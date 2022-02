Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 0€ de Xavi bientôt bouclé ?

Publié le 11 février 2022 à 0h30 par B.C.

Alors que le Barça s’intéresse à Marcelo Brozovic, l’Inter Milan s’active en interne pour prolonger son milieu croate.

Si le FC Barcelone n’a pas hésité à débourser 55M€ pour s’attacher les services de Ferran Torres, Joan Laporta s’est néanmoins montré plus prudent pour ses autres renforts hivernaux. Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang sont arrivés libres, tandis qu’Adama Traoré a été prêté par Wolverhampton. Et le Barça pourrait de nouveau se focaliser sur des dossiers à 0€ dans les prochains mois. Les Blaugrana lorgneraient en effet plusieurs joueurs arrivant à la fin de leur contrat, à l’instar de Marcelo Brozovic. Cependant, l’Inter Milan souhaite rapidement régler la situation de son joueur.

L’Inter s’active pour Brozovic