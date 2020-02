Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça rembarré par cette pépite ciblée par Abidal ?

Publié le 15 février 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors qu’il est mis à la disposition du Betis Séville jusqu’en juin 2021, Emerson compte aller jusqu’au bout de son contrat, excluant ainsi un départ vers le FC Barcelone.

Emerson est au centre d’une situation quasi inédite. Le jeune brésilien (21 ans) a été recruté à parts égales par le FC Barcelone et le Bétis lors du dernier mercato estival. Le joueur qui évolue au poste de latéral droit est mis à la disposition du club Verdiblanco jusqu’en juin 2021, mais son nom revient avec insistance du côté de la Catalogne. En effet, la presse espagnole a évoqué un possible départ vers le FC Barcelone et un accord pourrait être trouvé entre les deux clubs. Mais Emerson s’est montré réticent à l'idée de rejoindre le club catalan comme il l'a confié au cours d'un entretien à ESPN.

« Je ne pense pas partir du Betis avant 2021 »