Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 accélère pour Todibo !

Publié le 23 septembre 2020 à 22h30 par B.C.

De retour d'un prêt à Schalke 04, Jean-Clair Todibo ne devrait pas rester au FC Barcelone cette saison, et le Stade Rennais souhaiterait en profiter.

Actuellement, le FC Barcelone cherche à alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses afin de se renforcer rapidement. Ainsi, le club s'est déjà séparé d'Ivan Rakitic et d'Arturo Vidal, tandis que Luis Suarez pourrait suivre. Il en serait de même pour Jean-Clair Todibo. Arrivé en janvier 2019 au Barça, le défenseur français dispose d'une belle cote sur le marché et son club espère en tirer entre 20 et 25M€. De son côté, Todibo ne voit pas d'un mauvais œil un départ afin de disposer d'un temps de jeu conséquent. Les clubs sont donc à l'affût, et le Stade Rennais souhaiterait notamment le récupérer.

Le Stade Rennais passe à l'action