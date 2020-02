Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien buteur du Barça qui se prononce sur son avenir...

Publié le 4 février 2020 à 0h30 par A.D.

Abel Ruiz a été prêté avec option d’achat à Braga. L’ancien attaquant du FC Barcelone a expliqué pourquoi il avait rejoint le Sporting, avant de se prononcer sur son avenir.

Abel Ruiz ne veut pas penser à son avenir pour le moment. Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone a prêté le buteur de 20 ans au Sporting Braga. Les deux clubs auraient négocié à la fois une option d’achat de près de 8M€ et une clause de rachat. Lors d’un entretien accordé à Sport.es , Abel Ruiz a expliqué le choix Braga avant de se prononcer sur avenir.

«Ce sont ceux qui ont manifesté le plus d’intérêt»