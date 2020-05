Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord XXL enfin trouvé pour Lautaro Martinez ?

Publié le 12 mai 2020 à 9h00 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone depuis de longs mois, Lautaro Martinez serait tombé d’accord avec le Barça pour un transfert la saison prochaine.

Un dossier enfin bouclé pour le FC Barcelone ? Depuis de longs mois, le FC Barcelone cherche sans relâche le digne successeur de son attaquant international uruguayen Luis Suarez. Une piste a mené les dirigeants barcelonais tout droit vers l’Italie pour observer Lautaro Martinez, attaquant international italien de l’Inter Milan. Et si l’Inter semblait camper sur ses positions en demandant quelques 111 millions d’euros (le montant de la clause libératoire de Lautaro), la donne pourrait avoir changé, et un accord aurait été trouvé entre les deux clubs…

Un salaire de 10M€ par an au Barça ?