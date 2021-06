Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Trois obstacles colossaux pour la nouvelle piste de Laporta ?

Publié le 27 juin 2021 à 7h00 par A.C.

Très en vue à l’Euro, Mikkel Damsgaard a tapé dans l’œil du FC Barcelone ainsi que de plusieurs gros clubs en ce mercato estival.

Déjà bien connu en Italie, Mikkel Damsgaard est en train de se faire un nom en Europe. La pépite de la Sampdoria brille avec le Danemark... et se fait remarquer en ce début de mercato ! Son nom est notamment annoncé du côté du FC Barcelone, qui est la recherche de nouvelles pistes au milieu après le cuisant échec avec Georginio Wijnaldum. Du côté de la Sampdoria on serait conscients de l’intérêt suscité par Damsgaard, mais on n’aurait aucune intention de s’en priver à moins d’une offre supérieure à 25M€.

Milan, Inter et la Juventus travaillent dans l’ombre pour Damsgaard