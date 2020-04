Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Suarez en stand-by ?

Publié le 13 avril 2020 à 1h00 par D.M.

Alors que le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa priorité, les discussions seraient à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

« Lautaro est heureux à l’Inter, un club dans lequel il se reconnait. Vu son talent, il est logique que des top clubs s’intéressent à lui, mais je pense qu’il lui reste encore beaucoup à faire en Italie (…) Les rumeurs sur Barcelone ? Je vois son avenir Nerazzurri » déclarait ce samedi le vice-président de l’Inter Javier Zanetti dans un entretien à ESPN . À la recherche d’un avant-centre capable, à terme, de remplacer Luis Suarez, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. L’attaquant de 22 ans, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 111M€, plairait énormément au sein du club catalan et un transfert pourrait intervenir lors du prochain mercato.

Le dossier Lautaro Martinez à l’arrêt