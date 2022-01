Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Laporta avec ce successeur de Jordi Alba !

Publié le 21 janvier 2022 à 14h00 par P.L.

Cherchant un successeur à Jordi Alba, le FC Barcelone aurait fixé sa priorité sur José Luis Gaya. Cependant, le latéral gauche du FC Valence aurait d'autres plans en tête pour son avenir.

Afin de renouer avec le succès sur la plus grande scène européenne, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts pour se reconstruire. Ainsi, le club catalan serait à la recherche d’un remplaçant pour Jordi Alba, qui se fait de plus en plus vieillissant et dont les performances commencent à décliner. Dans cette optique, José Luis Gaya a presque toujours été considéré comme la piste la plus chaude à ce poste. Cependant, l’international espagnol aurait d’autres priorités pour son avenir.

Gaya donne sa priorité à Valence pour son avenir