Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Antoine Griezmann ?

Publié le 25 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

N’ayant plus visiblement d’avenir au FC Barcelone, Antoine Griezmann ciblerait un retour à l’Atlético de Madrid. Un désir qui serait encore loin de devenir une réalité.

Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait toutefois faire ses valises dès ce mercato estival. En effet, Joan Laporta cherche à trouver preneur pour le Français afin de réduire la masse salariale et enfin prolonger Lionel Messi. Mais se séparer Griezmann n’est pas une mince affaire, d’autant plus que le joueur de Ronald Koeman a semble-t-il des exigences assez claires. Pour son avenir, Griezmann ne jurerait que par l’Atlético de Madrid. Mais qu’en est-il du côté des Colchoneros ?

« Pas de négociation »