Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setien ouvre la porte à un départ de Griezmann ?

Publié le 20 avril 2020 à 20h30 par La rédaction

L’entraîneur du Barça Quique Setien s’est exprimé sur l’avenir d’Antoine Griezmann. Décryptage…

A l’occasion d’un entretien accordé à El Larguero , Quique Setien, l’entraîneur du FC Barcelone, s’est exprimé sur la situation d’Antoine Griezmann, et sur son possible départ en fin de saison : « Je ne veux pas penser à long terme. Je me concentre seulement sur le court terme. C’est vrai qu’il y a plusieurs rumeurs dans les médias, mais j’essaye de ne pas me faire influencer. C’est beaucoup trop tôt car il y a des incertitudes ».

Un départ semble bien ouvert…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur livre une réponse très prudente. Tellement prudente qu’elle confirme entre les lignes qu’il existe véritablement une probabilité de départ pour l’attaquant français. En effet, si l’inverse avait été vraie, Setien aurait forcément tenu un discours très clair, affirmant qu’il était hors de question d’un départ de Griezmann et qu’il comptait sur lui à l’avenir. On en est loin…